В пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове 7 апреля состоялся круглый стол «Хочу быть здоровым». Именно сегодня отмечается Всемирный день здоровья.

За круглым столом собрались представители власти и медицинских организаций области. Это главврач областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Данилов, который также является главным внештатным эпидемиологом Минздрава; главврач саратовской городской межрайонной поликлиники №1, модератор региональной тематической площадки «Здравоохранение» Общероссийского народного фронта Тимур Савинов; главврач саратовского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики, главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава Римма Яхина; главврач саратовского областного клинического госпиталя ветеранов войн Светлана Жук; начальник отдела физико-химических, оптико-физических величин, средств измерений медицинского назначения ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова Елена Брянкина; и. о. заведующего центром восстановительной медицины и реабилитации, завотделением реабилитации ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов», врач ревматолог-терапевт, к.м.н. Елена Молодцова.

Отдельным вопросом, рассмотренным на круглом столе, стала необходимость поверки медицинского оборудования. Елена Брянкина подчеркнула, что от того, насколько точно будет работать аппаратура, зависит точность поставленных диагнозов.

Несмотря на сложный для всех год, специалисты Центра стандартизации и метрологии сумели провели поверки оборудования всех медицинских организаций.

— Главные врачи понимают ответственность, поэтому поверки удалось выполнить в полном объеме, – сказала Елена Брянкина.

По ее словам, специалисты Центра работали даже в ковидных госпиталях, где оборудование также нуждалось в поверках. Для этого они были обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.

— Поверка оборудования входит в лицензионные требования медицинской деятельности. В связи с этим во всех медорганизациях – и в государственных, и в частных – все оборудование поверяется согласно графику. Контроль осуществляет Росздравнадзор, – сказал Тимур Савинов.

Кроме того, он отметил, что перед пандемией ЦСМ начал проводить в поликлиниках акции по бесплатной поверке тонометров для пожилых жителей. На какое-то время это было прекращено, но сейчас акция возобновляется, поэтому прибор для измерения давления пожилой человек может поверить бесплатно. Для других граждан цена услуги сохраняется на невысоком уровне.