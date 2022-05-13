Жители и гости Саратовской области летом смогут посетить экскурсии по региону, балаковские предприятия и берега Волги в Воскресенском районе. Об этом сегодня, 13 мая, на пресс-конференции рассказала глава регионального комитета по туризму Виктория Бородянская.

По ее словам, в Саратове очень много экскурсионных программ, как привычных, так и совершенно уникальных, раньше никогда не предлагаемых. Также стоит обратить внимание на Парк покорителей космоса. Бородянская также выделила Хвалынск, Вольск и Балаково.

В рекомендуемые места вошли и берега Волги в Воскресенском районе, в том числе сплавы в Лысых горах, Аткарске и Саратове.