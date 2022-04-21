На лето в Саратовской области пустят четыре дополнительных поезда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Пригородные поезда начнут ходить с 23 апреля по 28 сентября каждую среду, субботу и воскресенье по следующему расписанию:

— № 6471 по маршруту «Примыкание – Аткарск». Отправление — в 6:20, прибытие — в 9:07;

— № 6418 по маршруту «Аткарск – Примыкание». Отправление — в 18:47, прибытие — в 21:41;

— № 6311 по маршруту «Примыкание – Сухой Карабулак». Отправление — в 6:00, прибытие — в 8:50;

— № 6128 по маршруту «Сухой Карабулак – Примыкание». Отправление — в 17:25, прибытие — в 20:19.