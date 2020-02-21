ГУ МЧС по региону объявил желтый уровень опасности.

На территории Саратовской области ожидаются неблагоприятные погоды не условия ночь и днем 22 февраля. Кроме того, в некоторых местах сохраниться густой туман до 500 метров.

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