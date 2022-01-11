Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков России. О празднике напомнила пресс-служба минприроды Саратовской области.

В этот день в 1917 году в России образовался первый государственный заповедник — Баргузинский.

-На территории Саратовской области находятся десятки особо охраняемых территорий регионального значения, федерального значения – два. Первый – это национальный парк «Хвалынский», расположенный в одноименном районе. Его площадь составляет 26 037 га. Второй — это государственный природный заказник «Саратовский» в Федоровском районе. Его территория достигает 44 302 га. Назначение у заказника состоит в том, чтобы сохранить редкую популяцию дрофы в нашем регионе.

Нацпарк «Хвалынский» представляет собой природный «оазис», который включает в себя все биоразнообразие: редких краснокнижных животных и растения, реликтовые деревья, урочища, водоемы. Целью его создания является сохранение природного богатства нашего края, — рассказал министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.