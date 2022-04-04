По состоянию на 10 часов утра 4 апреля зафиксирован перелив 12 низководных мостов и 2 участка дорог. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, задача органов местного самоуправления и глав поселений — быть на постоянной связи с жителями районов, которые находится в возможных зонах подтопления.

— Граждане не должны оставаться с этой проблемой один на один. В приоритете обеспечение продуктами питания и лекарствами. Всех жителей, которые находятся в группах риска, в том числе беременных и инвалидов, необходимо по желанию временно перевести в медицинские стационары, — заявил политик.

В Аткарском районе перелиты следующие сооружения:

— низководный мост через р. Медведица в г. Аткарске (перелив 30 см);

— низководный мост через р. Аткара в с. Земляные Хутора (перелив 5-10 см);

— низководный мост через р. Аткара в г. Аткарск (перелив 15 см);

— низководный мост через р. Медведица в с. Озерное (перелив 10 см);

— низководный мост через р. Лавиза в с. Даниловка (перелив 100 см).

В Дергачевском и Новоузенском районах талыми водами перелиты участки дорог «с. Демьяс — п. Восточный» и «г. Новоузенск — п. Основной» соответственно.

В Калининском районе перелит низководный мост через р. Баланда в с. Белые Ключи (перелив 10 см), в Красноармейском — низководный мост через р. Карамыш в с. Бобровка (перелив 95 см), в Лысогорском — низководный мост через р. Медведица в р.п. Лысые Горы (перелив 95 см) и низководный мост через р. Медведица в с. Атаевка (перелив 25-30 см).

В Самойловском районе перелиты 3 моста:

— низководный мост через р. Терса в с. Залесянка (перелив 15 см);

— низководный мост через р. Терса в п. Штейнгард (перелив 10 см);

— низководный мост через р. Терса у с. Песчанка (перелив 15 см).