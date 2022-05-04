В Саратовской области опубликовали темы для итогового сочинения школьников в дополнительный срок. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Школьники могут выбрать одну из пяти тем, чтобы написать сочинение от 350 слов.

Школьникам предложены на выбор такие темы как:

1. Можно ли совершить путешествие, не выходя из дома?

2. Технический прогресс на службе у человека или наоборот?

3. Какие последствия влечёт за собой преступление для духовного мира человека?

4. Художественное произведение (книга, музыка, фильм, спектакль), которое заставило меня переживать.

5. Что нам мешает быть счастливыми?