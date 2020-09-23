Прямо сейчас волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» собираются на розыск пропавшей Валентины Репашиной. Об этом они сообщают в своей официальной группе в социальных сетях.

Сегодня в городе Балаково Саратовской области пропала 69-летняя Валентина Репашина. Женщина невысокого роста — 160 сантиметров, нормального телосложения, с короткими окрашенными каштановыми волосами и карими глазами.

В последний раз, когда ее видели, женщина была одета в темно-синий шерстяной кардиган, светлую блузку с бусинами, черную юбку и белые туфли.

Сейчас для ее поисков собираются волонтеры.

Если кому-то известна информация о местонахождении женщины, просьба сообщить об этом по номеру +7-937-224-06-60.