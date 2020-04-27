Иностранцы, незаконно находящиеся в Саратовской области освобождаются от ответственности. Такое заявление на ежедневном брифинге в понедельник, 27 апреля, сделал начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД региона, полковник полиции Алексей Зелепукин.

— Мы поставим на учет на основании имеющихся документов, даже если просроченные. Мы их проверяем, дактилоскопируем, фотографируем. И если он не в розыске, то он ставится на учет до 15 июня. А потом он обязан покинуть РФ. То есть мер сейчас к нему никаких предприниматься не будет, — сказал Зелепукин.

Он уточнил, что мигранты имеют право на работу даже не имея спецразрешения. При этом они не обязаны заявлять о заключении трудовых договоров, так как это обязанность работодателя.

— Это все делается для того, чтобы они нашли себе работу и занимались деятельностью законно, чтобы работодатель проводил выплаты в бюджет, — добавил Зелепукин.