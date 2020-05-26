В Саратовской области скончались еще пять человек с COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Он рассказал, что это пациенты старше 70 лет, у которых наступило тяжелое поражение легочной ткани, которое привело к смерти на фоне заражения коронавирусом.

Из общего числа зараженных получают помощь в стационаре 822 человека, из них 693 с пневмонией. На кислородной поддержке находится 73 пациента, а на аппаратах искусственной вентиляции легких — 64, в том числе 35 — на инвазивной дыхательной аппаратуре.