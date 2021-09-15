Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области от коронавируса погиб 21 человек РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области от коронавируса погиб 21 человек По Новости Саратова - 15.09.2021 24 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Коронавирусная инфекция унесла жизни еще 21 жителя Саратовской области. В число погибших входят 13 женщин и восемь мужчин в возрасте от 55 до 83 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские ДПСники гоняли пьяного ростовчанина по Заводскому району Сегодня будут известны первые 500 победителей лотереи среди вакцинированных от коронавируса Совершившему поджог жителю Балаково предъявлены обвинения ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области от коронавируса погиб 21 человек Новости Саратова - 15.09.2021 0 Коронавирусная инфекция унесла жизни еще 21 жителя Саратовской области. В число погибших входят 13 женщин и восемь мужчин в возрасте от 55 до 83 лет. Саратовские ДПСники гоняли пьяного ростовчанина по Заводскому району 15.09.2021 Сегодня будут известны первые 500 победителей лотереи среди вакцинированных от коронавируса 15.09.2021 Совершившему поджог жителю Балаково предъявлены обвинения 15.09.2021 Крупный пожар в Саратове тушили в течение часа 15.09.2021