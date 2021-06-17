Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал на сегодняшнем брифинге в минздраве о вакцинации местных жителей от коронавируса.

Он отметил, что в сутки прививаются в районе четырех тысяч человек — все зависит от конкретного лечебного учреждения. Вакцины поступают из федерального центра по определенному графику.

Если необходимо, то делают перераспределение. При нехватке в одних районах ее отправляют из других.

Очередей на вакцинацию нет, записаться обычно можно заранее, через регистратуру или на «Госуслугах».

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