Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал на сегодняшнем брифинге в минздраве о вакцинации местных жителей от коронавируса.

Он отметил, что в сутки прививаются в районе четырех тысяч человек — все зависит от конкретного лечебного учреждения. Вакцины поступают из федерального центра по определенному графику.

Если необходимо, то делают перераспределение. При нехватке в одних районах ее отправляют из других.

Очередей на вакцинацию нет, записаться обычно можно заранее, через регистратуру или на «Госуслугах».