На сегодняшнем брифинге по коронавирусу первый заместитель главы минздрава Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, сколько медиков в Саратовской области скончались от коронавируса.

—Мы потеряли 32 медработников из-за инфекции. У 20 заражение произошло во время работы, — сказал он.

Шувалов также рассказал, что стационары в некоторых больницах закрывают не под ковид, а из-за ковида. Это происходит там, где высокая заболеваемость и есть риск заражения.

—Единственное верное решение сегодня – вакцинация, – напомнил Шувалов.