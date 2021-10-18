Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области от коронавируса скончались еще 19 человек РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области от коронавируса скончались еще 19 человек По Новости Саратова - 18.10.2021 69 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 18 октября, от коронавирусной инфекции скончались еще 19 жителей Саратовской области. Среди погибших 13 женщин и шесть мужчин. Их возраст от 32 до 92 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Роман Бусаргин: Саратовская культура получит 32,4 млн рублей Саратовцев ждет переменчивая погода на неделе и небольшие дожди В Саратове пойманы организаторы незаконной миграции ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Роман Бусаргин: Саратовская культура получит 32,4 млн рублей Новости Саратова - 18.10.2021 0 Саратовской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации в текущем году предоставлено 32,4 млн рублей на мероприятия в сфере культуры. Учитывая областное софинансирование, на создание... Студент ПИУ РАНХиГС стал финалистом в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 18.10.2021 Саратовцев ждет переменчивая погода на неделе и небольшие дожди 18.10.2021 В Саратове пойманы организаторы незаконной миграции 18.10.2021 В Саратовской области от коронавируса скончались еще 19 человек 18.10.2021