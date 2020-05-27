В Саратовской области скончались еще два пациента от коронавируса. Об этом на ежедневном брифинге в минздраве заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Всего на сегодняшний день умерли 32 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

— Еще двое умерших. Оба мужчины. Один старше 80 лет, другой в возрасте 60 лет, — сообщил Шувалов.

Помимо этого он уточнил, что 705 пациентов находятся сейчас в стационарах в пневмонией, обусловленной коронавирусом. Из них 79 — на кислородной поддержке, 52 — на аппаратах ИВЛ, в частности 28 — на инвазивной.

Среди медработников замечен прирост заболеваемости ковидом. На сегодняшний день в области болеют 81 врач и 92 медсестры.