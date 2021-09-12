В Саратовской области снова зафиксировано максимальное количество погибших от коронавируса — 21 человек.

Информацию об этом распространило областное министерство здравоохранения.

Уточним, что за минувшую неделю это уже пятое повторение максимальной смертности от ковида в количестве 21 человека.

За минувшие сутки коронавирус унёс жизни 12-ти женщин и 9-ти мужчин. Их возраст составил от 47 до 84 лет, — рассказали медики.

За все время пандемии, только по официальным данным, от OVID-19 скончались 2 559 саратовцев.