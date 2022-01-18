Об этом сегодня, 18 января, сказал губернатор Валерий Радаев на заседании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

На сегодня коллективный иммунитет населения региона составляет 61 процент. Пока цифра ниже средней по стране, при том, что целевой ориентир региона — 80% к апрелю.

Напомним, Валерий Радаев в преддверии волны штамма Омикрон поручил в помощь участковым врачам в кратчайшие сроки сформировать систему бесконтактного ведения больных через цифровые сервисы. Для поликлиник и больниц нужно подготовить соответствующие методички.