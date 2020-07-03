В Саратовской области продолжают применять меры защиты от ГЛПС. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

За 2020 год обработано свыше 700 гектаров 50-метровой барьерной зоны у населенных пунктов, неблагополучных по заболеванию, 580 гектаров парков, скверов и других общественных мест, 1,2 тысячи гектаров полигонов ТБО, свалок, кладбищ. А также свыше 13 тысяч частных домов, более 915 тысяч квадратных метров внутри помещений в организациях и учреждениях, 1,04 тысячи гектаром зоны 500-метровой зоны у оздоровительных учреждений.

В феврале на Кумысной поляне провели зимнюю дератизацию на площади 639 гектаров, грызунов стало на 17 процентов меньше.

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