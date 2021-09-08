Сегодня, 8 сентября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет по противодействию распространению коронавируса. На нем выступил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

По его словам, за истекшие сутки госпитализировано 302 человека. Более 92% всех поступающих в стационар – не вакцинированные граждане.

Он отметил, что темпы вакцинации в регионе отстают от среднероссийских. Недостаточная работа ведется в Калининском, Озинском и Марксовском районах. Для коронавирусных больных доступны 3 418 коек.

Присутствовавший на мероприятии глава Калининского района отметил, что на 8 сентября в муниципалитете прошли вакцинацию 6 150 человек, а необходимо привить 6 983 человека.