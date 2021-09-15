В Саратовской области состоится суд над педофилом, который полгода насиловал восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает следственное управление.

45-летний житель Красноармейского района обвиняется в пяти эпизодах преступления.

Стало известно, что с сентября 2020 по январь 2021 года мужчина совершал действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. Надругательства выявили в ходе планового осмотра в медучреждения.

После этого было возбуждено уголовное дело, сейчас оно передано в суд.