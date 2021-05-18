В Саратовской области летом дети смогут отдохнуть в 702 местах — 38 загородных лагерях, девяти оздоровительных учреждениях и летних площадок, лагерях с дневным пребыванием в школах.

Об этом на брифинге в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» 18 мая сообщила Светлана Савочкина заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области.

— 65 тысячи детей будут охвачены организованным отдыхом, 40 тысяч побывают в загородных лагерях. Это меньше, чем обычно раньше, но мы помним, что сохраняются ограничения по наполняемости – мы можем заполнить только 75 процентов мест, — отметила она.