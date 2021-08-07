Выставка «Семнадцать рассветов Германа Титова», посвященная шестидесятилетию полета второго человека в космос, открылась 6 августа в Парке покорителей космоса в Саратовской области.

Здесь представлены самые разные экспонаты, начиная от фотографий, сделанных после приземления, и заканчивая реальными вещами, которыми снаряжали советских космонавтов. Среди представленных экспонатов есть медицинские принадлежности, фонарик и рыболовные снасти, оружие, и даже надувная лодка — все, что может понадобиться в случае приземления в неблагоприятных условиях.

Идея выставки зародилась вместе с началом формирования фондовой коллекции. Ранее исторический парк не обладал собственными экспонатами, но в этом году приступил к их сбору. С появлением коллекции и исторических материалов родилась идея выставок.

—В процессе сбора этих материалов, очень захотелось знакомить с ними наших посетителей, гостей, и рассказывать, как формируется эта коллекция, какие предметы в нее поступают. Ведь очень часто человек, передавая тот или иной предмет, или передавая даже его копию в учреждение, он очень хочет, чтобы его показали, рассказали, чтобы его увидели другие люди, — рассказала Ирина Рубцова, заведующая экскурсионно-методическим отделом.

Стоит отметить, что в музее работают хорошо подготовленные экскурсоводы, действительно увлеченные своим делом. Кроме того, музей оснащен аудиогидами, которые дают гостям возможность услышать информацию об экспонате в любой момент.