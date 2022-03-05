Пункты сбора гуманитарной помощи для жителей из Донбасса появились в каждом районе Саратовской области на базе партийных общественных приемных. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Также на этой неделе в Саратове открылись еще две новых точки сбора помощи:

— г.Саратов, ул. Чапаева, 68/70 (с 14:00 до 19:00). Контактное лицо — председатель РО Российский красный крест Захаров Алексей (8-917-208-41-11);

— г.Саратов, ул. Бардина, 1 (с 10:00 до 20:00). Контактное лицо — председатель РО Российский красный крест Захаров Алексей (8-917-208-41-11).

В областном центре также продолжают свою работу пункты по адресам:

— г. Саратов, ул. Кутякова, 109, учебный корпус СГМУ №6 (1-й этаж). Контактный телефон — +7-937-811-10-85 (Дарья, координатор акции), +7- 987-809-35-38 (Диана, волонтер) — ежедневно с 9:00 до 17:00;

— г. Саратов, СГТУ, корпус 25, каб. 625 (с 9.00 до 18.00 ч., выходные – суббота и воскресенье). Контактное лицо — председатель Волонтерского центра «ЛиС» СГТУ Диана Смирнова (89626251675);

— г. Саратов, СГК им. Л. В. Собинова, нотная библиотека Саратовской консерватории. Контактное лицо — заведующая библиотекой, председатель первичной профсоюзной организации работников СГК Ирина Слива;

— г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116, 3 кабинет, аппарат Уполномоченного по правам ребенка (с 08.00 до 18.00). *Пункт возобновит работу с 9 марта;

— г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 125, Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды». Часы работы: ежедневно с 08:00 до 20:00. Контактный телефон: 96-38-18, в выходные дни: 96-45-30, 96-39-44.

В пункты сбора помощи жители региона могут принести: продукты длительного хранения, средства личной гигиены, пластиковую посуду, детское питание, товары по уходу за детьми, товары по уходу за лежачими пожилыми людьми, постельные принадлежности, бытовую технику, одежду для взрослых и детей, детские канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты.

Время работы в выходные и праздничные дни можно уточнить по указанным контактным телефонам.

Ознакомиться с полным списком адресов и режимами работы пунктов можно здесь.