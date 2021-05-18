В Саратовской области с 18 по 22 мая будет действовать спортивно- туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2021». Об этом на пресс-конференции сообщила председатель комитета по туризму правительства региона Виктория Бородянская.

Участниками станут 700 человек, основные старты пройдут на горнолыжном курорте «Хвалынский», соревнования на водной дистанции пройдут в Балаково на оросительном канале улицы Набережная Леонова.

Сегодня приезжают оставшиеся из 14 делегаций — представители всех регионов ПФО.

Отмечается, что вечеринки и массовые мероприятия отменены, пройдут лишь спортивные соревнования и мероприятия культурно-познавательного туризма.