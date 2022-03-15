Смягчаются ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 15 марта, заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

В постановлении указаны следующие изменения:

— Упрощаются санитарные требования к работе туристических баз и баз отдыха, введенные в связи с пандемией.

— Допускается проведение концертных и зрелищных мероприятий, проводимых вне организаций культуры при наполняемости не более 70% от общего количества мест.

— Также отменяется режим самоизоляции для граждан старше 60 лет.

По его словам, такие решения приняты в связи со снижением заболеваемости COVID-19, преобладанием легкой формы течения заболевания и увеличением уровня коллективного иммунитета.