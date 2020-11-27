Добровольцам поискового отряда «Доброе сердце» при Николаевском благочинии Покровской епархии Русской Православной Церкви удалось установить сведения об уроженце Ивантеевского района Григории Ивойлове, защищавшем Родину во время Великой Отечественной. Об этом сообщает администрация Ивантеевского муниципального района Саратовской области.

Долгие годы Григорий Ивойлов числился в списке без вести пропавших. Поисковики выяснили, что наш земляк погиб в немецком концлагере и нашли его родственников, которым передали копии архивных документов, рассказывающих о судьбе близкого человека. Поиски солдата велись в рамках проекта «Судьбы героев забытого полка». Благодаря труду поискового отряда с нашего земляка снят статус без вести пропавшего.

В преддверии Дня Неизвестного солдата в Свято-Троицком храме села Ивантеевка состоялась панихида по бойцу. Службу провел благочинный Николаевского округа отец Владимир Растопшин.