В четверг 30 декабря в Саратовской области ожидаются метель и снежные заносы.

Ветер подует с востока, местами его порывы достигнут 13 метров в секунду.

Столбик термометра опустится до -11 градусов.

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