Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области ожидается метель и снежные заносы РубрикиНовости Саратова В Саратовской области ожидается метель и снежные заносы По Новости Саратова - 30.12.2021 174 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В четверг 30 декабря в Саратовской области ожидаются метель и снежные заносы. Ветер подует с востока, местами его порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбик термометра опустится до -11 градусов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Новый год — 2022: Какую ожидать погоду В Саратове завели четыре дела из-за заснеженных улиц Володин заявил о необходимости реконструкции старой набережной Саратова в 2022 году ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Новый год — 2022: Какую ожидать погоду Новости Саратова - 30.12.2021 0 Впереди Новый год - одно из важных и волнующих событий. Как его встретишь так и проведешь и немаловажную роль в этом играет погода. Ведь... В Саратове завели четыре дела из-за заснеженных улиц 30.12.2021 Володин заявил о необходимости реконструкции старой набережной Саратова в 2022 году 30.12.2021 По факту пожара в школе №18 Саратова начата следственная проверка 30.12.2021 Саратовская мэрия закупит три иномарки-кроссовера за 7,5 миллиона рублей 30.12.2021