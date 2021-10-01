В Саратовской области ожидается туман и ухудшение видимости на дорогах. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Синоптики сообщают, что ближайшей ночью и утром 2 октября местами по области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.