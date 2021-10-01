Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области ожидается ночной и утренний туман РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области ожидается ночной и утренний туман По Новости Саратова - 01.10.2021 346 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области ожидается туман и ухудшение видимости на дорогах. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Синоптики сообщают, что ближайшей ночью и утром 2 октября местами по области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА На Красное море из Саратова можно улететь только глубокой ночью Девочка-подросток разбилась в аварии у Саратова Саратовец угодил под колеса автомобиля в темноте ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На Красное море из Саратова можно улететь только глубокой ночью Новости Саратова - 02.10.2021 0 В субботу 2 октября открылось новое международное направление из аэропорта "Гагарин". Теперь из Саратова можно вылететь прямым рейсом в египетскую Хургаду. Об этом сообщает пресс-служба... Девочка-подросток разбилась в аварии у Саратова 02.10.2021 Саратовец угодил под колеса автомобиля в темноте 02.10.2021 Жертвами «дамского» ДТП стали две жительницы Саратова 02.10.2021 В Саратове предотвратили отравление людей химикатами 02.10.2021