На наступившей рабочей неделе в Саратовской области сохранится неоднородный характер погоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Начальник отдела прогнозирования регионального ЦГМС Светлана Цветайло рассказала, какой погоды стоит ждать саратовцам.

Несмотря на падение атмосферного фронта, в Саратовской области, как ожидается, будет тепло и сухо, температура воздуха прогреется от +3 до +18 градусов, на юге воздух прогреется до +20.

Однако южный циклон принесет облачность в Саратовскую область с 12 по 13 апреля.

Во второй половине недели, в выходные дни и в начале следующей недели ожидаются осадки в виде дождя различной интенсивности с перерывами. Также на территории региона усилится ветер.

Температура воздуха понизится в ночные часы до +2 градусов, а днем ожидается +4…+13 градусов.