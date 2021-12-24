Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области ожидается туман РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области ожидается туман По Новости Саратова - 24.12.2021 145 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В пятницу в Саратовской области ожидается туман с видимостью до тысячи метров. На дорогах — гололедица, а ветер подует с юга со скоростью до 10 метров в секунду. Столбик термометра опустится до -19 градусов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове в аварии с грузовиком пострадал водитель BMW Частный сектор в Саратове остался без воды до вечера За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 329 человек ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове в аварии с грузовиком пострадал водитель BMW Новости Саратова - 24.12.2021 0 Сегодня утром, 24 декабря, в Саратове произошло ДТП с участием фуры. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по области. 35-летний водитель BMW врезался в грузовик на... Частный сектор в Саратове остался без воды до вечера 24.12.2021 За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 329 человек 24.12.2021 В Саратове в субботу пройдут новогодние ярмарки 24.12.2021 Возбуждено уголовное дело о загрязнении Кумысной поляны в Саратове 24.12.2021