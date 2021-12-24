В пятницу в Саратовской области ожидается туман с видимостью до тысячи метров.

На дорогах — гололедица, а ветер подует с юга со скоростью до 10 метров в секунду.

Столбик термометра опустится до -19 градусов.

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