Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области ожидается усиление северо-восточного ветра РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области ожидается усиление северо-восточного ветра По Новости Саратова - 25.03.2021 276 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Ночью 26 марта в Саратовской области местами ожидается усиление северо-восточного ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Его порывы достигнут 15 метров в секунду, а на дорогах будет скользко. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Проверки наличия договора на услугу по обращению с ТКО прошли в двух районах Саратовской области Водитель Renault Duster ответит за смертельное ДТП в Саратове В Саратовской области планируется массовый отстрел кабанов ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Проверки наличия договора на услугу по обращению с ТКО прошли в... Новости Саратова - 25.03.2021 0 Инспекторская служба регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» совместно с представителями районных администраций провели проверки наличия договоров на услугу по обращению... Водитель Renault Duster ответит за смертельное ДТП в Саратове 25.03.2021 В Саратовской области ожидается усиление северо-восточного ветра 25.03.2021 В Саратовской области планируется массовый отстрел кабанов 25.03.2021 Взявший в заложники сына ради получения наркотиков от жены балашовец взят... 25.03.2021