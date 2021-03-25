Ночью 26 марта в Саратовской области местами ожидается усиление северо-восточного ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Его порывы достигнут 15 метров в секунду, а на дорогах будет скользко.

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