На этой неделе в Саратовскую область ненадолго заглянет зима. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского регионального гидрометцентра.

Синоптики гидрометцентра поделились прогнозом на текущую неделю, с 9 по 13 марта. Сейчас в регионе тепло сменилось последними морозами.

На этой неделе регион находится под влиянием южного циклона, поэтому погода склоняется в сторону зимней. Ночью столбик термометра покажет -9…-14, в северных районах возможно температура опустится до -20.

Днем ожидается небольшой мороз, от -2 до -7 градусов. Снежные осадки также продолжат засыпать область.

Сильный ветер и поднимающаяся из-за него метель сохранится до пятницы. Потом, в выходные дни, ветер успокоится и осадки прекратятся.

Однако в ночное время на выходных еще сильнее похолодает — будет -18 -23 градусов. Днем столбик термометра покажет -7…-12. Такая температура сохранится и на следующей неделе.