В понедельник в Саратовской области ожидается желтый уровень опасности по метеорологическим явлениям.

Прогнозируется туман с видимостью в полкилометра, изморозь.

Порывы юго-западного ветра местами достигнут 17 метров в секунду.

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