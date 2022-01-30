Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области ожидается желтый уровень опасности РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области ожидается желтый уровень опасности По Новости Саратова - 30.01.2022 91 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В понедельник в Саратовской области ожидается желтый уровень опасности по метеорологическим явлениям. Прогнозируется туман с видимостью в полкилометра, изморозь. Порывы юго-западного ветра местами достигнут 17 метров в секунду. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 16-летняя девушка найдена мертвой в квартире в Балашове Труп рыбака обнаружен под Саратовом В Саратове за ночь эвакуировали 25 машин ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 16-летняя девушка найдена мертвой в квартире в Балашове Новости Саратова - 30.01.2022 0 В Балашове на улице Карла Маркса №75 в квартире обнаружили труп 16-летней девушки. По предварительным данным она снимала квартиру, а хозяйка жилплощади, придя домой, обнаружила... Труп рыбака обнаружен под Саратовом 30.01.2022 В Саратове за ночь эвакуировали 25 машин 30.01.2022 В Саратовской области ожидается желтый уровень опасности 30.01.2022 Еще девять школ в Саратове закрыли на карантин по ОРВИ 30.01.2022