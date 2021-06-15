Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области ожидаются грозы и ливни РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области ожидаются грозы и ливни По Новости Саратова - 15.06.2021 234 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 16 июня, в Саратовской области ожидается непогода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Прогнозируются грозы, ливни и град, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Труп мужчины обнаружен в реке под Саратовом В Саратовской области за 8 дней утонули 7 человек Мужчину в Саратовской области арестовали за нежелание ходить «отмечаться» ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Труп мужчины обнаружен в реке под Саратовом Новости Саратова - 15.06.2021 0 По факту обнаружения в водоеме села Ивантеевка тела мужчины проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. По предварительным данным, 12 июня в... В Саратовской области за 8 дней утонули 7 человек 15.06.2021 Мужчину в Саратовской области арестовали за нежелание ходить «отмечаться» 15.06.2021 Труп мужчины сутки пролежал в водоеме Саратовской области 15.06.2021 Радаев о реконструкции театра оперы и балета: Темпы не соответствуют объемам 15.06.2021