Завтра, 16 июня, в Саратовской области ожидается непогода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прогнозируются грозы, ливни и град, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

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