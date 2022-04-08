На территории Саратовской области в предстоящие выходные прогнозируются местами дожди и усиление ветра. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Завтра, 9 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами на территории области пройдет дождь. Ночью и утром дождь пройдет по левобережной части, а днем перейдет на северо-запад области.

В Саратове также ожидается небольшой дождь, он пройдет с перерывами. Ветер подует юго-восточный 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров.

Ночью температура воздуха ожидается от +4 до +9 градусов, днем из-за облачности от +9 до +14, на юго-западе – до +17. В воскресенье, 10 апреля, днем ожидается от +12 до +14.

Последующие двое суток, 10-11 апреля, ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +14 до +19, в южных районах – до +21.

По мнению синоптиков, теплая весна еще не пришла в регион. Также возможны очередные похолодания.