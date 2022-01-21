В выходные в Саратовской области пойдет снег.

На погоду в эти дни будет влиять балтийский циклон. Сегодня после обеда в правобережье начнется снегопад, который продолжится в субботу в приволжских районах области.

В воскресенье циклон сменится сибирским антициклоном, который принесет прохладный воздух. А к началу новой недели осадки закончатся.

В субботу днем воздух прогреется до -2 градусов. Ночью температура будет -15 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 13-18 метров в секунду, прогнозируется метель. В воскресенье днем похолодает до -11 градусов, ночью до -17.