Начальник Гидрометцентра Саратовской области Светлана Цетайло рассказала, какая погода ждет жителей Саратовской области на выходные.

Вплоть до середины следующей недели сохранится антициклональный характер погоды. Преобладать будет переменная и небольшая облачность. В большинстве районов области осадков не ожидается, исключение – левобережные районы. Там в вечер субботы, ожидаются кратковременные ливни. Ветер будет дуть с северо-запада и северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.

В субботу его порывы достигнут 12-14 метра в секунду.

Ночью в регионе столбик термометра опустится до +13+18, днем — +26+31, на востоке — +32+35.

В понедельник днем температура поднимется до +23+28 градусов, вода прогреется до +23,6 градусов.