Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области сообщает о начале пожароопасного сезона 2022 года в лесах региона с 11 апреля. Приказ об этом сегодня подписал министр Константин Доронин.

-В связи с нарастанием положительных температур, сходом снежного покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова в лесах на территории Саратовской области 11 апреля считается началом пожароопасного сезона в лесах на территории региона, — отмечается в приказе.

Климатические изменения последних лет и увеличение рекреационной нагрузки свидетельствуют о том, что угроза возникновения лесных пожаров возрастает. Возрастает и необходимость создания более качественной и эффективной системы обнаружения их очагов.

Минприроды обеспечивает контроль за работой региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, ведением мониторинга пожарной опасности в лесах, своевременным обнаружением и тушением лесных пожаров.

Для оперативной работы министерство установило 14 видеокамер, 4 камеры работают в Лысогорском районе, по 3 камеры — в Красноармейском, Саратовском, Воскресенском и Ртищевском районах области с системой «Лесохранитель» в наиболее горимых районах.

-Система «Лесохранитель» является более усовершенствованным видом классического видеомониторинга лесных массивов и имеет явные преимущества — позволяет автоматически выявлять пожары на ранних стадиях с помощью установленных веб-камер, выстраивать оптимальные по времени маршруты доставки сил пожаротушения, а также минимизировать человеческие ресурсы, — пояснил министр.

В текущем году министерство планирует закупить еще 5 камер и установить их в Макаровском, Екатериновском, Балашовском и Вольском лесничествах. В настоящее время проводятся закупочные процедуры. На территории Саратовской области реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология», инициированного Владимиром Путиным, при поддержке Минприроды РФ и Минприроды Саратовской области. Диспетчеры, которые работают с данным оборудованием, уже прошли обучение.

Напомним, в марте была проведена проверка готовности всех лесопожарных формирований. Постановлением губернатора Валерия Радаева утвержден сводный план тушения лесных пожаров.