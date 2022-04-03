В Саратовской области закрывается движение по низководным мостам. Об этом сообщил сегодня, 3 апреля, председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, в связи с повышением уровня паводковых вод закрывается движение на нескольких низководных мостах. Передвигаться по ним в настоящий момент небезопасно.

Проезд закрыт по трем мостам на реке Медведица в Лысогорском районе: у сел Атаевка, Невежкино и в райцентре.

Кроме того, зафиксировано подтопление низководного моста через реку Терса в селе Залесянка Самойловского района. Высота перелива составляет 15 см. Организация лодочной переправы здесь не требуется, так как имеются объездные пути.