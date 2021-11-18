В связи с выходом из строя оборудования по приему и выдаче заграничных паспортов нового поколения в отделении по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Калининский» Саратовской области временно приостановлены прием и выдача заграничных паспортов. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Для оформления заграничного паспорта старого образца сроком действия пять лет необходимо обратиться в ГКУ «МФЦ Калининского МР СО».

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения сроком действия 10 лет можно подать в электронном виде через Госуслуги либо в отделение по организации оформления заграничных паспортов отдела по работе с гражданами Российской

Федерации УВМ ГУ МВД России по Саратовской области по адресу: Саратов, улица Вавилова,59/65, (8452) 51-05-04.