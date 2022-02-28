Первая весенняя неделя в Саратовской области порадует совсем не весенней погодой. Об этом сегодня, 28 февраля, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что март окажется для саратовцев скорее зимним, чем весенним месяцем.

Мокрые осадки, которыми саратовцев щедро радовала погода в выходные, наконец уходят в соседние области, поэтому с 1 по 3 марта в областном центре будет без осадков. А вот 4 марта в регионе снова ожидается дождь и снег, в том числе и сильный.

Также в область вернутся холодные, зимние температуры воздуха. Ночью прогнозируется от 0 до -5 градусов, местами возможно– до -9. Днем ожидается от +1 до -4 градусов. В Саратове будет от -2 до -4 градусов, днем около 0. Обильные туманы помешают воздуху прогреться.

На выходных будет слегка теплее, однако начало следующей недели снова подарит понижение температуры воздуха. Всё это поспособствует сильной гололедице.