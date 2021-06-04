Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил на форуме в Санкт-Петербурге строительство ветропарков и солнечной электростанции с представителями компаний «Энел Россия» и УК «Ветроэнергетика».

В планах организации — строительство ветропарка мощностью 200 МВт в Красноармейском районе. Руководитель компании подтвердил своё намерение реализовать проект и отметил, что все работы идут по намеченному графику.

Компания «Энел» рассматривает вопрос о создании ветроэлектростанции мощностью 130 мегаватт на территории Аткарского района и солнечной электростанции на 150 мегаватт в Татищевском районе.