В Русской православной классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского в Саратове состоялась лекция для учащихся 6 и 7 классов на тему «Особо охраняемые природные территории Саратовской области».

Лекцию приурочили ко Дню экологических знаний, отмечаемого в России 15 мая. Ее прочитал специалист министерства природных ресурсов и экологии Олег Василенков.

Учащиеся прослушали лекцию и посмотрели слайды. Они узнали, где в Саратовской области обитает ходулочник и чернозобая гагара. Почему в Кудеяровой пещере прохладнее, чем вне ее, а также для чего создаются ООПТ и почему их территории нужно охранять.

Ученица 7 класса Виктория Семисаженова призналась, что для нее «стало открытием, что луковицы краснокнижных тюльпанов Геснера, произрастающих в Новоузенском районе Саратовской области всходят самосевом только спустя 6 лет».

Директор гимназии Инна Бондаренко поблагодарила за лекцию и сообщила, что школа уже пятый год подряд является региональной площадкой по экологическому воспитанию на основе православной культуры.

Ребята участвуют в озеленении территории гимназии, а также ближайшего православного храма.

-Всего в систему особо охраняемых природных территорий входит 93 объекта, два из которых федерального значения, четыре – местного, а 87 – регионального значения. Эти объекты изъяты из хозяйственного использования и для них установлен режим особой охраны. Все это сделано для того, чтобы сохранить природные территории для будущих поколений. В этом году силами министерства увеличена площадь памятника природы Кумысная поляна. Теперь площадь ее составляет 5477,4 га. В настоящее время ведется работа по переводу статуса Дьяковского леса с регионального на федеральный ООПТ. Это место, где произрастает реликтовый лес, обитают краснокнижные животные, произрастают редкие растения. Таким образом, лес подпадет под особую защиту, — сообщил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.



Напомним, на территории Саратовской области реализуется нацпроект «Экология», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта на территории региона проводят экологические беседы со школьниками и реализуют региональный проект «Сохранение лесов».