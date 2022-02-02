Инвестор планирует построить в Саратовской области ветроэлектростанцию.

Крупная энергетическая компания ПАО «Юнипро» намерена реализовать в регионе инвестиционный проект по строительству ветряной станции.

Инвестор рассматривает для себя несколько площадок в Аткарском, Екатериновском, Ершовском, Краснопартизанском, Новоузенском районах. Окончательное решение будет зависеть от результатов мониторинга показателей ветропотенциала на конкретных территориях.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Общий объем вложенных средств составит порядка 20 млрд рублей. При строительстве компания планирует привлекать саратовских подрядчиков. Начало реализации намечено на 2023 год.

— Главы вышеуказанных районов будут оказывать инвестору всяческую поддержку, и помогать взаимодействовать с собственниками земельных участков. Мы максимально заинтересованы в реализации этого проекта и сделаем все, что от нас зависит. Это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет, — отмечает Бусаргин.