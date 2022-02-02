Инвестор планирует построить в Саратовской области ветроэлектростанцию. 

Крупная энергетическая компания ПАО «Юнипро» намерена реализовать в регионе инвестиционный проект по строительству ветряной станции.

Инвестор рассматривает для себя несколько площадок в Аткарском, Екатериновском, Ершовском, Краснопартизанском, Новоузенском районах. Окончательное решение будет зависеть от результатов мониторинга показателей ветропотенциала на конкретных территориях.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин

Общий объем вложенных средств составит порядка 20 млрд рублей. При строительстве компания планирует привлекать саратовских подрядчиков. Начало реализации намечено на 2023 год.

Главы вышеуказанных районов будут оказывать инвестору всяческую поддержку, и помогать взаимодействовать с собственниками земельных участков. Мы максимально заинтересованы в реализации этого проекта и сделаем все, что от нас зависит. Это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет, — отмечает Бусаргин. 

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