На недавнем выступлении Президента РФ Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия» прозвучало обращение к власти обратить внимание на некоторые социальные аспекты, в том числе экологические вопросы. Он предложил дополнительно выделить порядка 20 миллиардов рублей из федерального бюджета на водное оздоровление страны, в том числе на очистку рек.

Такие работы уже ведутся на территории Саратовской области в рамках национального проекта «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

В пределах Саратовской области протекает 358 рек длиной более десяти километров, в том числе 58 рек длиной более 50 км.

За последние два года проведены работы по расчистке от иловых отложений водохранилища на реке Большой Узень у села Милорадовка Краснопартизанского района Саратовской области. Протяженность участка расчистки составляет свыше тысячи метров. Также в Федоровском районе идут работы по расчистке водохранилища на реке Еруслан у села Семеновка. Протяженность участка расчистки составляет почти пять километров.

В текущем году министерство продолжает работы по расчистке на этих объектах, а также планирует начать работы по выемке иловых отложений на реке Жидкая Солянка в селе Комсомольское Краснокутского района.

На ближайшую перспективу запланированы расчистка и дноуглубление русла реки Аткара в черте города Аткарска, расчистка озера Лебяжье в селе Большой Кушум Балаковского района, реки Голенькая в поселке Липовский Озинского района, а также водохранилища на реке Большой Узень в селе Головинщина Краснопартизанского района Саратовской области и ряд других.

— Проведение данных мероприятий позволит повысить общие экологические показатели состояния водоемов, а также улучшить условия проживания населения области, а это более 9000 человек, за счет улучшения качества воды и увеличения емкости водных объектов, — отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.