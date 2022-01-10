В 2022 году правительство Саратовской области области продолжит работу по лесовосстановлению и лесоразведению. Поставлена задача перед министерством природных ресурсов и экологии — увеличить объемы высадки до 2,5 тысяч гектаров — об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Из федерального и областного бюджетов будут выделены средства:

— ГАУ «Макаровский лесхоз» (находится на территории Аркадакского, Екатериновского, Макаровского и Романовского лесхозов) на посадку 316,6 га,

— ГАУ «Аткарский лесхоз» на посадку 129,45 га,

— ГАУ СО «Саратовская межрайонная лесосеменная станция» (находится на территории Базарно-Карабулакского и Балтайского лесхозов) на посадку 163,2 га,

— ГАУ СО «Заволжский лесхоз» (находится на территории Балаковского, Дьяковского, Ершовского и Марксовского лесхозов) на посадку 150,3 га,

— ГАУ «Балашовский лесхоз» на посадку 88,8 га,

— ГАУ «Вольский лесхоз» на посадку 296,5 га,

— ОГУ «Вязовский учебно-опытный лесхоз» на посадку 53,3 га,

— ГАУ «Калининский лесхоз» на посадку 70 га,

— ГАУ «Красноармейский лесхоз» на посадку 325 га,

— ГАУ «Лысогорский лесхоз» (находится на территории Лысогорского и Ширококарамышского лесхозов) на посадку 250 га,

— ГАУ СО «Новобурасский межрайонный лесопитомник» на посадку 82,2 га,

— ГАУ СО «Петровсклес» на посадку 64,3 га,

— ОГУ «Пугачевский лесхоз» на посадку 22,4 га,

— ОГУ «Саратовский лесхоз» на посадку 21,5 га,

— ГАУ «Вольский лесхоз» на посадку 63,3 га,

— ГАУ «Черкасский лесхоз» на посадку 303,1 га,

— ОГУ «Энгельсский лесхоз» на посадку 100 га.