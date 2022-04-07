Саратовская область планирует увеличить площадь восстановления лесов в два раза. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин. На мероприятии побывал корреспондент интернет-издания «Новости Саратова».

По его словам, основным показателем регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология» является отношение площади лесовосстановления к площади погибших и срубленных лесов. Данное соотношение должно быть не менее 100%. В прошлом же году показатель составил 332%.

— У нас один из самых высоких показателей В ПФО. В этом году планируется увеличить площадь высадки новых лесов на 2500 га. Чтобы реализовать эти цели область выделила 22,5 млн. рублей, — поделился министр.

Также он отметил, в соответствии с установленными нормативами регион обеспечен специальной техникой пожаротушения на 96%. Обеспечение техникой продолжится до 2024 года.

Напомним, нацпроект «Экология» разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона.