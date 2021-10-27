В Заводском районе города Саратова в рамках реализации программы догазификации подключены к сетям газоснабжения первые домовладения. Для этого сотрудники АО «Саратовгаз» проложили подземный газопровод низкого давления до границ земельных участков и провели врезки в газовые сети. Работы проведены без привлечения средств домовладельцев.

—В рамках выполнения программы догазификации мы построили более 15 км газовых сетей до границ домовладений без привлечения средств граждан в Саратове, также в Энгельсском и Балаковском районах. В результате создана техническая возможность для подключения 769 потребителей, – отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Вячеслав Башунов.

В план-график догазификации в Саратовской области на сегодня включены свыше 5 тысяч объектов, от жителей принято около 1,7 тыс. заявок.

В настоящее время сбор заявок на догазификацию продолжается. Оформить заявку можно через порталы газификации, Госуслуг, а также в офисах и на сайтах региональной газораспределительной компании.