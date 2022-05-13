В Саратовской области почти 50% бывших заключенных нарушили закон повторно. Такие данные приводит региональная прокуратура.

По данным анализа, в течение одного года из 305 освободившихся закон нарушили 157 человек. Из них 60 совершили тяжкие преступления и 8 – особо тяжкие.

Из них 95,4% не имели постоянного источника дохода, 4% являлись наемными рабочими.

Более половины (56,7%) совершили преступления в возрасте от 30 до 49 лет, 30,8% – в возрасте от 18 до 29 лет и 12,5% – в возрасте 50 и более лет.

Среди анализируемых 243 имеют среднее образование различных ступеней, 49 –общее, 11 – высшее.