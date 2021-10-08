Вчера, 7 октября, в Саратове прошло заседание трехсторонней комиссии с участием губернатора область Валерия Радаева и председателя правительства Романа Бусаргина. На нем поднимался вопрос нехватки квалифицированных специалистов в Саратовской области.

Бусаргин сообщил, что правительство региона заключило трехстороннее соглашение с Федерацией профсоюзных организаций и Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области.

Также он рассказал, что за прошедший 2020 год органы трудоустройства направили на обучение по востребованным в регионе профессиям 13 тысяч человек и помогли 138 тысяче человек устроиться на работу.

По словам вице-губернатора, Саратовская область нуждается в квалифицированных работниках. Ведется активная деятельность по поддержке молодых специалистов. В приоритете повышение зарплат и предоставление безопасных условий труда.